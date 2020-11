Die Regierung der Kanaren hat zudem Hilfe in Aussicht gestellt.

Auf der spanischen Insel La Gomera löste sich am Samstag ein riesiger Fels von einer Klippe. Direkt über einem Camping-Parkplatz stürzten Tausende Tonnen Gestein ins Meer. Nur durch viel Glück kamen keine Menschen zu Schaden. Die Strassenverbindung zur Region Argaga im Südwesten der Insel ist aber gekappt.

E. F.* lebt seit 25 Jahren auf den Kanarischen Inseln und arbeitet oft in Argaga. Sie kenne die Betroffenen: «Die müssen jetzt erst mal ihren Schreck verdauen.» Die Bewohner einer Finca, mehrere Familien und ein älteres Ehepaar seien abgeschnitten, so F.: «Alle helfen sich gegenseitig aus, etwa mit Lebensmitteln. Bis jetzt können sich die Isolierten noch ganz gut selbst versorgen.»

«Da kam ein ganzer Berg»

«So etwas habe ich noch nie erlebt», so die 46-Jährige. Zwar lösten sich oberhalb dieser Strasse immer wieder Steine. «Das war aber gleich ein ganzer Berg.» Im Moment würden Geologen die Stelle untersuchen.

Wie es dann weitergehe, sei unklar, so F. Es sei ein ziemliches Durcheinander: «Einige sagen, der Felsen müsse gesprengt werden. Andere sprechen davon, dass die Strasse ganz geschlossen wird und man nur noch mit dem Boot in die abgeschnittenen Gebiete kommt.» Klar ist für sie, dass die Strasse mehrere Wochen lang nicht benutzbar sein wird.

Die Kanaren sind vulkanischen Ursprungs. La Gomera gehört zu den kleineren Inseln und ist rund doppelt so gross wie Appenzell Innerrhoden.

Das Risiko für weitere Felsstürze am betreffenden Hang sei sehr gross, schreibt das Vulkanologische Institut der Kanaren. Grundsätzlich begünstigten die geologischen Bedingungen auf den Kanarischen Inseln solche Katastrophen. «Es braucht dringend Präventionsprogramme, um das Risiko dieser Art von Naturgefahren zu minimieren», fordern die Geologen darum auf Facebook. Entsprechende Methoden seien vom Institut entwickelt worden und stünden den Behörden zur Verfügung.

Die kanarische Regierung stellte baldige Abhilfe in Aussicht: Wie «Gomera Today» schreibt, soll der Transfer von Personen und Waren über den See- und den Luftweg ermöglicht werden. Zudem fordert der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde eine nachhaltige Lösung, an der alle wichtigen Behörden beteiligt sein sollen.