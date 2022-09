Määs geniessen: Familien sollen von Fahrpreisen nicht vergrault werden

So sagt etwa Eugen Zanolla: «Wir wollen die Leute nicht verrückt machen und haben einen fairen Preis, damit es für Familien möglich ist, mit den Kindern die Bahnen zu benützen».

Auch die angefragten Standbetreiber verkaufen Würste und Süssigkeiten zum selben Preis, wie an der Määs 2019.

Die Lozärner Määs wird am Samstag um zehn Uhr eröffnet.

Die Lozärner Määs wird am Samstag nach zweijähriger Zwangspause eröffnet. Los geht es um zehn Uhr und wie bis anhin wird dieser durch den Eröffnungschlapf mit 500 fliegenden Chips für die Bahnen gestartet. Wer keinen dieser Chips auffangen kann, muss sich die Jetons an den Kassen besorgen. Die gute Nachricht: Keiner der angefragten Schausteller hat mit seinen Fahrpreisen aufgeschlagen. Der Luzerner Eugen Zanolla, der mit einer Rutschbahn und den Autoscootern gastiert, sagt warum: «Wir wollen die Leute nicht verrückt machen und haben einen fairen Preis, damit es für Familien möglich ist, mit den Kindern die Bahnen zu benützen».

Ähnlich klingt es auch bei Alois Steiner, Inhaber des Fahrgeschäfts Calypso: «Bei uns kostet eine Fahrt pro Person vier Franken. Wir sind ein Familiengeschäft.» Er sagte aber auch, dass die Mehrkosten, wie etwa beim Diesel, nicht auf die Kunden abgewälzt werden. Nicht teurer werden auch die Fahrten auf dem Polyp, wie Alex Rodel bestätigt: «Wir wollen die Kunden während 16 Tage auf dem Platz behalten und verkaufen darum auch Abos, weil es Familien gibt, die uns in dieser Zeit mehrmals besuchen.»

Fahrpreise müssen der Stadt bei der Bewerbung angegeben werden

Es gibt aber noch weitere Gründe, warum die Fahrgeschäfte ihre Preise nicht erhöhen. So müssen die Schausteller jeweils bei der Bewerbung für ihren Platz die Preise für die Fahrten auf ihren Bahnen angeben. Bewerbungsschluss für die Määs 2023 ist am 20. Januar. Dies bedeutet, dass die Schausteller mögliche Preiserhöhungen, wie etwa von Benzin, Diesel oder Strom, bereits mitberücksichtigen müssen. Ob die angegebenen Preise auf dem Papier mit den tatsächlichen Preisen an der Määs übereinstimmen, wird kontrolliert, wie Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen auf Anfrage bestätigt.