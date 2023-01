Infektionswelle in China: Familien verbrennen Corona-Tote auf den Strassen

Leichen werden tagelang nicht abgeholt

Laut «Daily Mail» schätzt ein Arzt in einem von Shanghais Spitälern, dass 70 Prozent der 25 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen mit Covid infiziert sind. Nach einer Studie chinesischer Forschender dürfte die Ansteckungswelle in den Millionenmetropolen wie Peking oder Shanghai ihren Höhepunkt bereits überschritten haben. Doch bis Ende des Monats werde der massive Ausbruch auch die Provinzen in Zentral- und Westchina sowie den ländlichen Raum erfassen, warnten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.

Millionen Tote bis April befürchtet

In der am Mittwoch veröffentlichten Studie heisst es, dass Dauer und Ausmass des bevorstehenden Ausbruchs in den Provinzen und auf dem Lande durch die extensiven Reisen zum Neujahrsfest am 22. Januar «dramatisch erweitert» werden könnten. Zu dem wichtigsten chinesischen Familienfest reisen traditionell Zig-Millionen in ihre Heimatdörfer. In ländlichen Gebieten leben viele ältere Menschen, die medizinische Versorgung ist dort häufig unzureichend – die Infektionswelle könnte internationalen Gesundheitsexperten zufolge 2,1 Millionen Menschen in den kommenden Monaten das Leben kosten.