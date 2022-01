US-Aussenministerium : Familienangehörige von US-Diplomaten sollen Kiew verlasen

Auch nicht unmittelbar benötigte Beschäftigte sollten ausreisen, berichtete am Sonntagabend (Ortszeit) unter anderem der Sender ABC unter Berufung auf ein internes Schreiben. Grund dafür sei die «anhaltende Bedrohung durch eine russische Militäroperation».

Am Sonntagabend gab das US-Aussenministerium die Anweisung, dass Angehörige der US-Diplomaten in Kiew das Land verlassen sollen.

Sie rieten auch von Reisen in das russische Nachbarland ab.

Trotzdem hat das US-Aussenministerium am Sonntagabend angewiesen, die Angehörigen von US-Diplomaten sollen das Land verlassen.

Russland hat in der vergangenen Woche mehr als 100’000 Soldaten an der ukrainischen Grenze aufgestellt – einen Grossangriff dementiert das Land aber.

Angesichts der zunehmenden Spannungen in der Ukraine-Krise hat das US-Aussenministerium Medienberichten zufolge die Familien von Diplomaten angewiesen, die US-Botschaft in Kiew zu verlassen. Über diesen Schritt war bereits seit einigen Tagen spekuliert worden. Grund dafür sei die «anhaltende Bedrohung durch eine russische Militäroperation», erklärte das Ministerium am Sonntag.