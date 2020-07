vor 28min

Fisch-Biss

Familienausflug zum Mannenweiher endet im Spital

Am Montag wurde im St. Galler Mannenweiher eine 32-jährige Frau von einem Fisch gebissen. Wegen starker Schmerzen ging sie ins Spital. Den Badesee meidet sie in nächster Zeit.

von Michel Eggimann

1 / 8 Eine 32-jährige Frau wurde am Montagnachmittag im Mannenweiher von einem Fisch gebissen. Privat Plötzlich spürte sie beim Baden etwas an ihrem Fuss. «Dann ging ich aus dem Wasser und bemerkte, dass ich blute», so die 32-Jährige aus der Stadt St. Gallen. Privat Beim Fisch, der zugebissen hat, handelt es sich um einen Hecht. iStockphoto/bbevren

Darum gehts Eine Frau wurde am Montag im Mannenweiher in den Fuss gebissen.

Sie ging wegen starker Schmerzen ins Spital.

Der Biss war von einem Hecht.

Nun muss der Wildhüter entscheiden, ob im Badesee gefischt werden muss.

Eine 32-jährige Frau ging am Montag mit ihrem Mann und ihrem Sohn zu den Drei Weieren in St. Gallen. Am Nachmittag kühlte sich die Frau im Mannenweiher ab. Plötzlich spürte sie etwas an ihrem Fuss. «Dann ging ich aus dem Wasser und bemerkte, dass ich blute», so die 32-Jährige aus der Stadt St. Gallen. Sofort seien Leute zu ihr gekommen und hätten ihr geholfen.

Sie sei sofort davon ausgegangen, dass sie von einem Fisch gebissen wurde. Sie habe sich auch mit einem Bademeister unterhalten. Dieser sei erstaunt gewesen und habe gesagt, ein ähnlicher Vorfall sei ihm bisher nicht bekannt. «Ich selbst war aber weiterhin überzeugt, dass der Biss von einem Fisch sein muss», so die Frau.

Biss stammt von einem Hecht

Da die Schmerzen stark waren, ging die Frau ins Spital. Sie wisse, dass man bei Bissen von Tieren immer vorsichtig sein sollte. Im Spital habe man die Schnittwunden am Fuss genau untersucht. Es sei aber nicht klar geworden, von welchem Fisch die Verletzungen stammten. «Zu Hause habe ich andere Bilder von Personen angeschaut, die von einem Fisch gebissen wurden. So wurde mir klar, es muss sich um einen Hecht handeln», erzählt die St. Gallerin am Tag danach.

Das sei sehr gut möglich, meint Andreas Horlacher. Er ist der Leiter der Abteilung Infrastruktur, Bildung und Freizeit der Stadt St. Gallen und somit verantwortlich für das Freibad Mannenweiher. Horlacher erklärt: «Im Mannenweiher hat es Hechte. Da es ein trübes Gewässer ist, kann es passieren, dass ein Hecht bei schlechten Lichtverhältnissen einen Fuss mit einem Fisch verwechselt und beisst.» Das sei aber sehr selten der Fall, nur alle paar Jahre.

Wildhüter wird informiert

Für Horlacher ist der Biss des Hecht s aussergewöhnlich. Doch der Hecht sei ein Raubfisch , und deswegen könnten solche Ereignisse im Mannenweiher vorkommen. Grundsätzlich bestehe für Badende in diesem Gewässer aber keine Gefahr, versichert er. Nun werde der Wildhüter informiert , und dieser entscheide, ob im Mannenweiher gefischt werden mus s.