Familienauto verschwindet und taucht in Arbon verschrottet wieder auf

Am Mittwochmorgen stand das Auto der Familie Gantner nicht wie gewohnt in der Garage in Mörschwil SG. Unbekannte haben den VW in der Nacht geklaut. Gefunden wurde er in Arbon TG in der Nähe des Weihers. Die Tochter Tatjana sucht Zeugen, die Polizei ermittelt.

1 / 5 In der Nacht auf Mittwoch wurde in die Garage der Familie Gantner in Mörschwil SG eingebrochen und der VW Tiguan des Vaters entwendet. Privat Unbekannte haben das Garagentor ausgehängt und sind über eine Wiese in Richtung Arbon TG losgefahren. Privat Die Familie hat Anzeige erstattet und sucht Zeugen. Privat

Darum gehts Am Dienstagabend wurde einer Familie aus Mörschwil SG das Auto aus der Garage geklaut.

Das Auto wurde anschliessend am Mittwochmorgen in Arbon TG in der Nähe des Weihers mit Totalschaden aufgefunden.

Die Polizei sucht nach Hinweisen.

«Schatz, wo ist das Auto?», fragte die Mutter der Familie Gantner, als sie am Mittwochmorgen ihre jüngere Tochter in die Schule fahren wollte. Der VW Tiguan der Familie sollte eigentlich mit dem zweiten Auto in der Garage neben dem Haus in Mörschwil SG stehen. Dort wurde aber offensichtlich eingebrochen und das Auto entwendet.

Tatjana Gantner, die Tochter, ist überrascht: «Wir leben in einer vornehmen Siedlung, wir hätten nie gedacht, dass uns so etwas passieren könnte», sagt die 20-Jährige zu 20 Minuten. In der Nacht auf Mittwoch hatten Unbekannte die Garagentür ausgehängt, den VW ihres Vaters geklaut und sind damit über eine Wiese in Richtung Arbon TG abgehauen. «Aus dem zweiten Auto wurden auch noch Geld und Zigaretten entwendet», sagt Gantner. Sie vermutet, dass mehrere Täterinnen oder Täter am Werk sein mussten: «Sie haben das Garagentor ausgehängt, denn den lauten Motor des Tors hätten wir sicherlich gehört, und dafür müssen die Täter mindestens zu zweit gewesen sein.»

Auto wird in der Nachbargemeinde gefunden

Das Auto wurde am Mittwochmorgen von der Polizei an der Weiherstrasse in Arbon TG zur Spurensuche sichergestellt. Die Kantonspolizei St. Gallen nimmt sich den Fällen des Einbruchs und des Diebstahls an: «Die Spurensicherung war vor Ort und wir werden die Ermittlungen aufnehmen. Über Hinweise sind wir natürlich dankbar», sagt Florian Schneider, Polizeisprecher der Kapo St. Gallen. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt den Vorfall und unterstützt die St. Galler Kollegen.

Die Familie Gantner hat Anzeige gegen die Täter erstattet. Die Tochter will die Unbekannten auf jeden Fall finden: «Meine Eltern haben Angst und ich habe deshalb auf Facebook Zeuginnen und Zeugen dazu aufgerufen, sich zu melden.» Der Reifen sei total aufgeplatzt und einer der Felgen sei herausgekommen. «Das muss doch jemand gehört haben», meint die 20-Jährige.

Was hast du gesehen? Wer Beobachtungen gemacht hat oder Informationen zu dem Vorfall geben kann. Soll sich bei der Kantonspolizei St. Gallen ( 058 229 49 49 ) oder der Kantonspolizei Thurgau ( 058 345 28 28 ) melden.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb