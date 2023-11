Familienberatung: Unnötige Tipps für Mütter: «Trag dein Kind nicht auf dem Arm!»

«Das Wichtigste ist, die Ratschläge nicht als bare Münze zu nehmen»

Susanne Grylka, Leiterin der Forschung am Institut für Hebammenwissenschaft und reproduktive Gesundheit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW.

Frau Grylka, warum möchte jemand werdenden Eltern Tipps geben und was nutzen diese überhaupt? Susanne Grylka: Der Nutzen solcher Ratschläge muss sicher infrage gestellt werden, da jede Situation ganz anders ist. Sowohl die Eltern als auch die Kinder unterscheiden sich. Zudem sind die Ratschläge meist stark gefärbt von eigenen Erfahrungen und nicht evidenzbasiert. Aber viele Erwachsene sind oder waren Eltern und haben eigene Erfahrungen, die sie gern teilen möchten. Das Thema Elternwerden ist mit vielen Emotionen behaftet und viele Personen reden gern darüber.

Wie kann man gut gemeinten, aber unpassenden Ratschlägen begegnen? Das Wichtigste ist, die Ratschläge nicht als bare Münze zu nehmen, sondern sich weiter zu erkundigen, etwa bei Fachpersonen wie z. B. Hebammen, Mütter- und Väterberatungen, Kinderärzten und Gynäkologen. Das grösste Problem ist wohl, dass die Eltern sehr schwer abschätzen können, welches passende und unpassende Ratschläge sind. Einige sind froh, verschiedene Meinungen zu hören und dann selbst entscheiden zu können, was für sie stimmt. Aber andere sind davon überfordert, was nicht einfach ist.

Und was sollte man in so einer Situation der Überforderung machen?

Es kann sich lohnen, nicht viel zu solchen Ratschlägen zu sagen: Nur zuhören und kurz nicken. Oder klar zu sagen, dass man das Thema mit Fachpersonen besprechen möchte. Wer nicht mit diesen Ratschlägen umgehen kann, sollte versuchen, solche Gespräche zu stoppen.