Energiekrise: Familienbetrieb fühlt sich von CKW abgezockt

Schon kurz nach der Ankündigung einer möglichen Stromlücke im Winter meldeten sich die Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) bei der Firma. Die Preise würden stark ansteigen. An drei Daten seien jedoch Fixpreisverträge für das Jahr 2023 möglich. Ohne Unterschreiben eines solchen Vertrags würde die Firma unter die Notversorgung fallen. «Die Strompreise dabei sind sehr hoch und können stündlich wechseln», so Ottiger. Auf das Angebot eines Fixpreisvertrags müsse man allerdings innerhalb von drei Stunden einwilligen, ansonsten verfalle es. «Bei den diversen Telefonaten mit dem CKW-Berater wurde uns immer gesagt, wir sollen so schnell wie möglich den Vertrag akzeptieren und unterschreiben», so Ottiger. Der E-Mail-Verkehr zwischen CKW und der Firma, der der Redaktion vorliegt, bestätigen das harsche Vorgehen des Energielieferanten. «Wir fühlten uns einfach genötigt, in einer solchen kurzen Zeit einen solchen grossen Entscheid zu treffen», sagt Ottiger.