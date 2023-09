Rihanna zeigt erstmals Söhnchen Riot Rose

Und auch das neue Bild kann sich sehen lassen: Im coolen Streetstyle-Outfit lehnen sich die sichtlich stolzen Eltern an einen Range Rover. Papa Rocky hält den kleinen Riot auf dem Arm, während sich dessen Brüderchen RZA an Mama Rihannas Bein klammert. Mit einer so baldigen Veröffentlichung neuer Familienbilder hätten Fans wohl nicht gerechnet, zumal sich Rihanna nach der Geburt von RZA Athelston Mayers damit ein halbes Jahr Zeit liess. Der Kleine erblickte am 13. Mai 2022 das Licht der Welt. Um die Privatsphäre der Familie zu schützen, hielt die frischgebackene Mama auch den Namen lange unter Verschluss.