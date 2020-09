In der englischen Stadt Doncaster hat sich ein tragisches Unglück mit einem Familienhund ereignet. Teddy, so der Name des Chow-Chow-Mischlings, hat das gerade einmal 12 Tage alte und knapp drei Kilo schwere Baby Elon geschnappt, wie «Daily Mail» berichtet. Vater und Bruder versuchten noch vergeblich, das Baby aus den Fängen des Hundes zu befreien. Mutter Abigail befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade im Badezimmer.