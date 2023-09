Thomas Markle richtet sich im TV mit letztem Wunsch an Meghan

Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, spricht sich in «Good Morning Britain» den Frust von der Seele – ein Mal mehr.

Zudem richtete er einen letzten Wunsch an sie: Er will vor dem Tod noch seine Enkelkinder kennen lernen.

In einem weiteren Interview sprach Thomas Markle darüber, wie schmerzhaft es sei, keinen Kontakt zur eigenen Tochter zu haben.

Das Drama um Herzogin Meghan und ihre Familie will einfach kein Ende nehmen. Nicht nur das Verhältnis zur Familie ihres Mannes Prinz Harry (38) ist zerrüttet, auch mit ihrem eigenen Vater und ihren Geschwistern hat die ehemalige Schauspielerin seit Jahren keinen Kontakt mehr. So nutzten ihre Familienmitglieder regelmässig die Möglichkeit, sich in TV-Interviews den Frust von der Seele zu reden – wie ihr Vater Thomas Markle jetzt.