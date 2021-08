Tragischer Tod in den USA : Familienvater (39) wartet mit Impfung und stirbt an einer Corona-Infektion

In den USA sorgt zurzeit die Geschichte von Michael Freedy für Aufsehen. Er überlebte Corona nicht.

Jessica DuPreez verrät, was er ihr in einer letzten Nachricht mitteilte.

Die Verlobte von Michael Freedy wendet sich mit dem Schicksal ihres Partners an die Öffentlichkeit.

Jessica DuPreez wendet sich mit ihrer tragischen Geschichte an die Öffentlichkeit. Ihr Verlobter, der 39-jährige Michael Freedy, überlebte seine Corona-Infektion nicht. «Ich hätte den verdammten Impfstoff nehmen sollen», schrieb ihr Verlobter selbst noch in seiner letzten Nachricht vor seinem Tod, wie RTL unter Berufung auf den US-Sender «NBC» berichtet. Weiter sagt DuPreez, dass ihr Verlobter kein Impfgegner gewesen sei, wie sie selbst auch nicht, jedoch seien sie vorsichtig und hätten noch abwarten wollen. Vor allem bis die Forschung noch mehr über die Impfstoffe herausgefunden hätte.

Im Kurzurlaub in San Diego habe sich Freedy einen Sonnenbrand zugezogen und so heftig gelitten, dass er in die Notaufnahme eines Krankenhauses ging. Dort habe ein Test ergeben, dass er sich mit Corona infiziert hatte, sagte DuPreez laut weiter. Nur sechs Tage nach der Diagnose starb ihr Partner.