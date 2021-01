Im Schneetreiben über Klippe gestürzt : Familienvater (46) stirbt nach Skiunfall neben der Piste

Am Sonntag ereignete sich in Verbier VS im Gebiet «Lac des Vaux» ausserhalb der Piste ein tödlicher Skiunfall. Der Familienvater stürzte bei Nebel über einen Felsen und kam dabei ums Leben.

1 / 3 Der Mann erlag im Spital seinen Verletzungen. Symbolbild/Rega Der Unfall ereignete sich im Gebiet «Lac des Vaux» bei Verbier. Google Maps Die Kantonspolizei Wallis berichtet, dass der Mann über ein sechs Meter hohes Felsband stürzte. Kapo Wallis

Gemäss der Kantonspolizei Wallis, war der 46-jährige Mann am Sonntag im Gebiet «Lac des Vaux» in Verbier mit seinen Kindern unterwegs. Gegen 10:30 Uhr verliess er die Skipiste, während seine Kinder die Abfahrt auf der Piste fortsetzten. Als der Mann nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien, alarmierten seine Kinder den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte fanden den Skifahrer schliesslich rund 80 Meter unterhalb jener Stelle, an welcher er die Piste verlassen hatte. Der Mann war offenbar bei Nebel und Schneefall über ein sechs Meter hohes Felsband abgestürzt. Nachdem ihn die Rettungskräfte aus den Schneemassen befreien konnten, begannen sie mit der Reanimation.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse mussten die Einsatzkräfte den Verletzten mittels Rettungsschlitten und Gondeln zunächst zu einem Helikopter-Landeplatz transportieren. Mit einem Rettungshelikopter wurde der Skifahrer anschliessend ins Spital Sitten geflogen. Gegen Abend erlag er dort seinen Verletzungen.