Wintersturm in den USA: Familienvater erfriert auf Strasse 

In weiten Teilen der USA erleben die Menschen das Weihnachtsfest in aussergewöhnlicher Kälte . (im Bild: Omaha, Nebraska, 22. Dezember 2022)

Der arktische Sturm Elliott hat Teile der USA weiter im Griff. Bislang wurden über 20 Todesopfer gemeldet. Medienberichten zufolge ist unter den Toten auch Familienvater William Clay. Wie die «Daily Mail» berichtet, war der 56-Jährige am 23. Dezember als vermisst gemeldet worden, nachdem er sein Haus in Buffalo im US-Bundesstaat New York verliess, um in einen Laden zu gehen.