Pariser S-Bahn : Familienvater (58) schnitt in S-Bahn Frauen die Kleider auf – 3 Jahre Haft

Nach aufwändiger Fahndung konnte die Polizei einen Mann ausfindig machen, der in der Pariser S-Bahn mehrere Frauen sexuell belästigt hatte. Nun wurde der 58-Jährige zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Ein Sexualstraftäter, der Frauen in überfüllten Pariser S-Bahnzügen mit einer Schere die Kleidung aufschnitt und danach übergriffig wurde, ist von einem Gericht zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Jahr der Strafe wurde in dem Berufungsurteil zur Bewährung ausgesetzt, berichtete die Zeitung «Le Parisien» (Bezahlartikel) am Mittwoch. Laut dem «Figaro» darf der Mann seine Haft zuhause in elektronischen Fussfesseln absitzen.