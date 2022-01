Thun BE : Familienvater vergeht sich an 15-Jähriger – nun wird er ausgeschafft

Der Vorfall ereignete sich im Juni 2020 in der Thuner Innenstadt: Während seine hochschwangere Frau draussen auf ihn wartete, ging ein damals 27-jähriger Mann aus Costa Rica auf die Toilette eines Fastfood-Lokals. Im Restaurant verging er sich an einer Minderjährigen: Er bedrängte und küsste das 15-jährige Mädchen und griff ihm an den Po. Laut Anklageschrift kam es zu vier Zungenküssen, von denen der längste über eine halbe Minute dauerte. Seiner Forderung, mit auf die Toilette zu kommen, wollte die Jugendliche nicht nachkommen und rief stattdessen ihren Freund zu Hilfe. Wenig später wurde der Mann festgenommen. Im Februar 2021 verurteilte ihn das Regionalgericht Berner Oberland zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten und einem Landesverweis von fünf Jahren.