«Ohne Grund eingedroschen»Familienvater verprügelt – GC-Hooligan (22) droht Landesverweis

Der Familienvater erlitt ein Brillenhämatom und hatte Schmerzen vom Kopf bis Ende Wirbelsäule. Der Staatsanwalt klagte den Hooligan wegen Angriffs, Raubes und einfacher Körperverletzung an und verlangte eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten. Zudem soll eine bedingte Geldstrafe wegen Raufhandels in der Höhe von 5400 Franken widerrufen werden. Und was dem Deutschen am meisten wehtut: eine fünfjährige Landesverweisung.

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich vom Mittwoch war der Beschuldigte mit der ganzen Familie anwesend. «Ich habe mit dem Zeugs abgeschlossen», sagte er zum Richter. Er habe mit den Kollegen aus der Hooliganszene keinen Kontakt mehr und gehe auch nicht mehr zu den Spielen. In seinem neuen Job müsse er mehr Verantwortung übernehmen und habe sich selber kennen gelernt. Eine Landesverweisung wäre für den 22-Jährigen eine Katastrophe: «Alles, was ich habe, ist in der Schweiz – Familie, Freundin und Beruf», sagte er. Er war mit der Familie 2007 als Neunjähriger von Deutschland in die Schweiz gezogen.