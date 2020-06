Weekend-Ausflugstipp

Familienwanderung ob dem Walensee

Eine leichte Wanderung für kleine Abenteurer oberhalb dem Walensee und ein schickes Hotel – unser heutiges Rezept für ein gelungenes Wochenende mit der Familie. Viel Spass!

Am Beerenbach in Amden im Ortsteil Arvenbüel geht die Wanderung los.

Die Wanderroute

Familienwanderung am Beerenbach in Amden

Los geht die Familienwanderung am Beerenbach in Amden im Ortsteil Arvenbüel (1255 m ü. M.) oberhalb von Amden. Gemächlich startet der breite Weg in Richtung «Brittertanne». Nach zirka 15 Minuten erreicht man bereits eine gut ausgestattete Feuerstelle. Auch Feuerholz liegt hier bereit. Kurz danach gelangt man zum romantischen Beerenbach. Der Ortsname «Schwaderloch» am Beerenbach verspricht bereits einiges: Entlang dem Bach gibt es nämlich zahlreiche Möglichkeiten, um zu plantschen und die wunderbare Natur zu geniessen. Die nächste halbe Stunde geht es entlang dem Bach bis man schliesslich die Alp Altschen erreicht. Die bewirtete Hütte (jeweils am Wochenende und während der Sommerferien täglich) lädt mit dem grossen Spielplatz zum Verweilen ein. Und von hier aus geht es auf dem Wanderweg zurück zum Ausgangspunkt im Arvenbüel. Für den Rundweg von 4,7 Kilometern Länge wird eine Wanderzeit von einer Stunde und 30 Minuten angegeben.