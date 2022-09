«Familienzwist ist ihr Brennstoff» – Harry und Meghans Reise sorgt für Unruhe

Sie sind zurück auf britischem Boden! Herzogin Meghan und Prinz Harry (37) sollen gemäss «Hello» am Samstag von ihrer Wahlheimat Kalifornien per Linienflug nach London gereist sein. In der kommenden Woche werden die beiden an einer Reihe an Wohltätigkeitsveranstaltungen teilnehmen – sowohl in Manchester und London als auch für die Invictus Games in Deutschland, die 2023 in Düsseldorf stattfindet. Für Begeisterung sorgt ihre Anwesenheit jedoch nicht – zumindest nicht im britischen Königshaus.