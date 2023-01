«Famous Chuenisbärgli» ohne Schnee - Matsch-Pisten gehen um die Welt

Dieses Video wurde auf der Website der britischen Zeitung «Guardian» publiziert. Quelle: AP/Jayme Brito

Darum gehts Medien in Grossbritannien zeigen Bilder von grünen Skigebieten.

Bei Schweiz Tourismus heisst es: «Das ist unerfreulich.» Kurzfristig seien Ausfälle zu erwarten.

Längerfristig schaden solche Bilder dem Image der Schweiz als Ski-Destination nicht, sagen zwei Markenexpertinnen.

«Sie hielten den Atem an im Schweizer Skiresort Adelboden, als an Neujahr der Temperaturrekord von 20 Grad geknackt wurde», schreibt die britische BBC in einem Artikel auf ihrer Website. Versehen mit einem Video, gefilmt aus der Perspektive eines Skifahrers auf der grünen Piste, auf einem schmalen Streifen Schnee.

BBC, Daily Mail, The Guardian und weitere Medien berichten derzeit über die grün-braunen Abhänge in Schweizer Skigebieten. Der traditionelle Riesenslalom auf «the famous Chuenisbärgli» vom kommenden Samstag könne nur dank Einsatz einer «Armee von Schneekanonen» durchgeführt werden, schreibt die BBC. Ein kürzlich auf Tiktok publiziertes Video, das Skifahrer im Schlamm zeigt, wurde Hunderttausende Male angeklickt.

Britische Medien berichten über die Auswirkungen des rekordwarmen Winters in der Schweiz. Schweizer Hoteliers halten dagegen. Ein Mailing eines Hoteliers aus Scuol: «Pistenverhältnisse sind hervorragend.» Dazu der Link zur Webcam.

Das ist schlechte Werbung für die Skidestination Schweiz. Markus Berger von Schweiz Tourismus sagt: «Das Problem ist die Verunsicherung. Gäste, die jetzt einen Skiausflug planen, verschieben ihn oder erkundigen sich beim Anbieter in der Schweiz, wie die Verhältnisse sind.» In den grossen Schweizer Skigebieten im Wallis, im Berner Oberland und in Graubünden könne man durchaus Ski fahren, sagt Berger. Probleme hätten diejenigen in den tieferen Lagen.

Seitens der Hotelliers und Tourismus-Verantwortlichen sei nun Engagement gefragt, sagt Berger. Er erwähnt das Mailing eines Hoteldirektors in Scuol, der seinen Gästen schrieb: «Allegra, liebe Gäste und Freunde, im Skigebiet Motta Naluns ab 2100 Meter über Meer sind die Pistenverhältnisse hervorragend, auch wenn die grossen Schneemassen diesen Winter noch etwas auf sich warten lassen.» Dazu mailte er den Link zur Webcam, die den Blick auf einen schneebedeckten Abhang zeigt.

«Der Schnee ist weicher als sonst im Januar, es hat weniger Pulverschnee. Aber man kann gut Ski fahren», sagt Berger. Doch das erführen ausländische Gäste eben meist nur auf Nachfrage. Stornierungen gebe es wegen solcher Medienberichte höchstens vereinzelt. Dennoch sei die Berichterstattung natürlich unerfreulich und könne kurzfristig zu Ausfällen führen. Über die Festtage verbuchten die Berggebiete bei den Tagesausflügen ein Minus von acht Prozent. Bei den Bergbahnen beträgt der Umsatzrückstand gegenüber dem Vorjahr neun Prozent. Bleibt der Schnee weiterhin aus, könnte sich der Ausfall vergrössern. Doch wenn das Wetter kehrt, könnte das Minus sich ins Positive verkehren. «Man kann es nicht vorhersagen», sagt Markus Berger.

Die Bilder gehen wieder vergessen

Längerfristig werde die Ski-Destination Schweiz wegen der Bilder in ausländischen Medien keinen Schaden nehmen, sagt Markenexpertin Regula Gerber. «Auch die Olympiade und Ski-Weltmeisterschaften haben schon an Orten stattgefunden, an denen es nicht einmal Schnee gibt.» Die Klimaveränderung sei eine Tatsache und betreffe nicht nur die Schweiz. Letztlich könne die Schweiz auch nichts dafür, dass die Temperaturen so warm sind. «Der Skitourismus hat jetzt ein Problem, das ist klar. Aber wenn es nächstes Jahr wieder Schnee hat, vergessen die Leute das schnell.»

Sarah Seyr, Expertin für Kundenbeziehungen und Dozentin an der Hochschule Luzern, sagt: Ereignisse, wie das Jahrhunderthochwasser in Venedig 2019, der Hurrikan Katrina in New Orleans 2005 oder der Tsunami von 2004 im Indischen Ozean zeigen, dass Touristen sich von umweltbedingten Störungen nicht abhalten lassen. «Solche Bilder bewirken keinen Imageschaden, denn die Lage ist ja nicht selbst verschuldet. Das macht einen grossen Unterschied.»

Schaden Bilder von Match-Pisten dem Image? Nein, im Gegenteil. Es ist doch gut, wenn die Schweiz im Gespräch ist. Ich denke, dass die Leute das wieder vergessen. Es ist schon verheerend für die Tourismus-Orte. Viele Buchungen werden ausbleiben. Kann ich nicht beurteilen.