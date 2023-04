Schalke 04: Fan bricht während Bundesliga-Spiel zusammen und stirbt

Ein Todesfall auf der Tribüne hat das Bundesligaspiel FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen überschattet. Ein Fan wurde in den Schlussminuten der Partie zunächst medizinisch betreut. Auf Twitter schreiben die Schalke-Verantwortlichen: «Der Fussball tritt heute in den Hintergrund. Ein Zuschauer ist während der Partie in der Südkurve zusammengebrochen. Alle Reanimationsversuche waren leider nicht erfolgreich.»