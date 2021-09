Skandal-Abbruch in Bosnien - Fan-Chaoten stoppen Auto von Schiedsrichter und fackeln es ab

«Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Es hat gut gebrannt, es hat gut gebrannt!» Dieser primitive Fan-Gesang wird immer mal wieder in Fussball-Stadien von Zuschauerinnen und Zuschauern angestimmt, die mit der Schiedsrichterleistung nicht ganz zufrieden sind. Meistens kann diese Drohung eher humorvoll verstanden werden. In Bosnien nahmen einige Fans diesen Schmähsong nun aber wortwörtlich und fackelten den Mercedes eines Unparteiischen tatsächlich ab.

Schiedsrichter Sabrija Topalovic und seine Assistenten waren nach der Partie in der höchsten bosnischen Liga zwischen Velez Mostar und Meister Borac Banja Luka auf dem Rückweg, als sie eine Horde Mostar-Anhänger in einem Tunnel zum Stehenbleiben zwang. «Nachdem das Auto beschädigt wurde, warfen die Personen eine brennende Fackel in den Wagen. Eine verletzte Person wurde in ein Krankenhaus in Jablanica eingeliefert», meldete die lokale Polizei gegenüber der französischen Nachrichtenagentur «AFP» nach dem Vorfall.