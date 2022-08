Fan erstellt Fake-Pornoseite von Davina und Shania Geiss

So würden sie regelmässig Dickpics zugestellt bekommen.

RTL zwei / Per Florian Appe

RTL zwei / Per Florian Appe

Seit 2011 gewährt die Familie in «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» Einblicke in ihr Luxus-Leben. Doch es bringt auch Schattenseiten mit sich. Vor allem für die Teenie-Töchter.

So erhalten die Teenies regelmässig Dickpics, was Löwenmama Carmen (57) nicht toleriert.

Shania (18) und Davina (19) Geiss werden durch das Aufwachsen in der Öffentlichkeit regelmässig mit unangenehmen Situationen konfrontiert.

Das Millionärspaar Carmen und Robert Geiss (58) lebt in Saus und Braus. Dabei lassen sich die beiden seit über einem Jahrzehnt von TV-Kameras begleiten. Doch ihr Ansehen bringt auch Schattenseiten mit sich, wie sie nun in ihrer aktuellen Podcast-Folge «Mit Pamela Anderson durch Monaco» offenbaren. Während des Gesprächs erinnern sich die beiden gemeinsam mit ihren Töchtern Shania (18) und Davina (19) an witzige Anekdoten und überraschende Fan-Momente. Doch schnell wird klar, dass einige ihrer Anhänger über die Stränge schlagen – vor allem bei den jungen Frauen.