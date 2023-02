Amateur-Porno im Nizza-Stadion gedreht – Club erstattet Anzeige

Was hätte wohl Trainer Lucien Favre zu dieser Affiche gesagt? Dazu kam es nicht, der Schweizer wurde anfangs Januar bei der OGC Nice entlassen. Rund drei Wochen später kam es im Allianz-Riviera-Stadion zu besagtem Vorfall. So machte nun ein Video im Netz die Runde, das die Vorgeschichte und den sexuellen Akt in den Toiletten des Stadions zeigt.

Ein gutes Omen?

Da sich das Video im Netz verbreitete, hagelte es in den sozialen Medien Kommentare. Einige amüsierten sich darüber, andere fanden es eine Schande für den Club. Doch es scheint so, als hätte dieser Vorfall einen positiven Aspekt auf das Team gehabt. Seit dem 1:0 gegen Lille hat Nice drei weitere Partien in der Ligue 1 für sich entschieden und ist auf Platz sieben in der Tabelle vorgerückt.