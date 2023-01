Premier League : Tritt in den Rücken – Fan attackiert Xhaka-Teamkollegen

Arsenal-Goalie Ramsdale will seine Trinkflasche holen und wird von einem Spurs-Fan attackiert.

Als Arsenal-Goalie Aaron Ramsdale seine Trinkflasche holen will, wird er von einem Zuschauer angegriffen.

Nach dem Sieg des FC Arsenal im brisanten Stadtduell beim Erzrivalen Tottenham Hotspur ist Torwart Aaron Ramsdale von einem Zuschauer attackiert worden. Der Fan versuchte, den 24 Jahre alten Arsenal-Goalie in den Rücken zu treten, als dieser sich hinter dem Tor eine Flasche holte. Ob und wie stark Ramsdale getroffen wurde, war schwer zu erkennen. Ein Ordner ging umgehend dazwischen, immer mehr Spieler beider Mannschaften kamen dazu, es entwickelt sich eine tumultartige Szene.

«Es ist eine Schande, am Ende des Tages ist es nur ein Fussballspiel», sagte Ramsdale nach der Partie. Er sei am Rücken getroffen worden. «Ich glaube, von beiden Mannschaften haben Spieler versucht, mich da wegzubringen und zum Glück ist nichts allzu Drastisches passiert.» Die «Daily Mail» schrieb: «Chaos brach nach dem Nord-Londoner Derby aus».

Ausschreitungen vor Anpfiff

Premier-League-Leader Arsenal mit Nati-Captain Granit Xhaka gewann das prestigeträchtige Nord-London-Derby 2:0 und baute die Tabellenführung weiter aus. Vor dem Spiel war es am Stadion von Tottenham bereits zu Zusammenstössen zwischen Spurs-Fans und Sicherheitskräften gekommen, einige Anhänger versuchten, zu den ankommenden Arsenal-Fans vorzudringen.

Tottenham reagierte am späten Sonntagabend auf den Fan-Skandal. «Wir sind entsetzt über das Verhalten eines Fans», schrieb der Club in einer Stellungnahme auf seiner Homepage. «Gewalt in jeglicher Form hat im Fussball nichts zu suchen», betonten die Spurs.