Marokko-Fan macht während kleinem WM-Final Hochzeitsantrag

Im kleinen WM-Final zwischen Kroatien und Marokko stand es nach zehn Minuten bereits 1:1. Zuerst traf Josko Gvardiol per wunderschönem Flugkopfball zum 1:0 für Kroatien, wenig später glich Marokko in Person von Achraf Dari aus. Kurz vor der Pause war es dann Mislav Orsic, der per Zauber-Schlenzer zur erneuten Kroaten-Führung traf. Spektakel pur also!