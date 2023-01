Riad Saison Cup: Cristiano Ronaldo trifft auf Lionel Messi

Saudiarabien : Fan zahlt mehr als zwei Millionen für das letzte Messi-Ronaldo-Duell

Spiel findet mitten in der Saison statt

Wie sinnvoll der Trip mit dem Flug in der Nacht, Ankunft am frühen Mittwochmorgen, Showtraining in Katar am gleichen Tag, dem Spiel am Donnerstag (18 Uhr Schweizer Zeit, im Liveticker auf 20min.ch/sport) und der Rückreise danach nach Paris, auch aus Fitness-Sicht, ist, bleibt dahingestellt. Schliesslich steht in knapp einem Monat schon das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in Paris gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München an.