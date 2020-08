vor 30min

Cupfinal YB – FCB : Fanarbeiter wollen nötigenfalls Masken verteilen

Am Sonntag wird in Bern der Cupfinal ausgetragen. Schiesst sich YB zum Sieg, so holen sich die Berner das Double. Die Stadt Bern bittet Fans in Kleingruppen und mit Abstand zu feiern.

Solche Szenen hatten sich in der Meisternacht in der Aarbergergasse abgespielt. Video: Jürg Spori

Darum gehts YB kann am Sonntag das Double holen.

Die Stadt bittet Fans, bei einem allfälligen Sieg trotzdem Abstand zu wahren.

Die Fanarbeiter rechnen nicht mit grossem Menschenaufkommen, wappnen sich aber trotzdem.

Gewinnt am Sonntag der BSC YB im Cupfinal gegen den FC Basel, so hat er es geschafft: Die Young Boys wären Schweizermeister und Cup-Gewinner in der gleichen Saison. Eine Sensation, die Gelb-Schwarz zuletzt vor über 60 Jahren gelang. Die Vorfreude bei den Fans ist entsprechend gross: «Es wäre das Tüpfelchen auf dem i. Zuerst der Hattrick, dann noch das Double. Das wäre richtig fett», so YB-Fan Beni W. Aber selbst wenn seine Mannschaft am Sonntag den Sieg hole, so trübe Corona die Festlaune «halt massiv».» Normalerweise hätte ich am Montag bereits vorsorglich freigenommen, um dann bei einem Sieg die ganze Nacht mit meinen Freunden zu feiern.» Aber bereits die Meisternacht habe gezeigt, dass dies derzeit nicht gehe: «Uns wurde der Zutritt zur Aarbergergasse verwehrt, und sonst lief nichts in der Stadt.» Er habe seinen Chef bereits informiert, dass er am Montag zur Arbeit erscheinen werde. «Ich und meine Freunde werden den Match bei einem Kumpel schauen und dort bleiben.»

Des einen Freud, des anderen Leid

Dies ist ganz im Sinne der Behörden. Diese appellieren an die Fans, das Spiel am Bildschirm in Kleingruppen und auf Distanz zu verfolgen. «Es gilt nach wie vor, die Hygiene- und Abstandsregeln konsequent einzuhalten, um eine Weiterverbreitung des Coronavirus zu verhindern», so Sicherheitsdirektor Reto Nause. Wie bereits beim Meisterschaftsspiel sei es Wirten erlaubt, das Spiel auf Bildschirmen zu zeigen – sofern die nötigen Schutzmassnahmen eingehalten würden. «Bernerinnen und Berner können das Spiel so quasi im dezentralen Public Viewing schauen und gemeinsam mitfiebern – einfach im kleineren Rahmen.» Die Stadt appelliere an die Eigenverantwortung der Fans. Übertragungen seien unbedingt zu vermeiden, um zu einer Eindämmung der Pandemie beizutragen.

Szenen wie am 31. Juli will man bei der Stadt nicht nochmals sehen. In der Meisternacht hatten sich in der Aarbergergasse grössere Menschenansammlungen gebildet; die Kapo Bern musste daraufhin den Zugang zur Gasse regulieren. Sollten sich am Sonntag erneut zu viele Menschen dort aufhalten, würde das Vorgehen wiederholt. Nause fügt an: «Im Falle eines Sieges des BSC YB wird die Mannschaft nicht in der Stadt erscheinen.» Dies sei mit YB so vereinbart, um Menschenansammlungen zu vermeiden. «Der Cupsieger 2020, ob Basel oder YB, wird seine Mannschaft und den Pokal leider nicht den Fans präsentieren können», sagt Albert Studenmann, Sprecher von YB zu «20 Minuten». Das traditionelle Fussballfest finde dieses Jahr fast ohne Publikum statt, «das bedauern wir natürlich sehr». Dennoch sei die Vorfreude auf den Cupfinal sehr gross. «Wir appellieren an die Fans, sich an die Hygienevorschriften zu halten und sich nicht in grösseren Gruppen zu versammeln.»

Schlechtes Wetter und Sonntag

Lukas Meier von der Fanarbeit Bern rechnet nicht damit, dass es viele Fans in die Innenstadt ziehen wird: «Es ist Sonntag; viele müssen am nächsten Tag arbeiten, und die Wetterprognosen sind schlecht.» So oder so hätten sich die Fans bereits an die Covid-19-Regeln gewöhnt und seien sehr sensibilisiert für die Thematik. Auch in der Meisternacht hätten sich 99,9 Prozent der Fans daran gehalten: «Wenn nicht Corona gewesen wäre, hätten 30’000 Fans an diesem 1.-August-Wochenende in den Strassen getanzt.» Trotzdem will die Fanarbeit in den nächsten Tagen nochmals einen Online-Aufruf bezüglich der Schutzmassnahmen veröffentlichen. Am Sonntag selber werden zudem Flyer an neuralgischen Punkten verteilt. Meier: «Und wir werden persönlich in der Aarbergergasse anwesend sein und Masken verteilen, sollte dies nötig werden.»

Diesen Flyer wollen die Fanarbeiter im Netz, aber auch in Real verteilen. Foto: Fanarbeit Bern