Neue Studie - Fand ein Chinese vor 88 Jahren die Knochen einer neuen Menschenart?

Die Knochen kamen bereits vor rund 85 Jahren ans Licht. Im Jahr 1933 hatte ein lokaler Bauarbeiter diese in einem stillgelegten Brunnen gefunden. Teile Chinas waren zu dieser Zeit von den Japanern besetzt. Ob der Mann seinen Fund aus diesem Grund für sich behielt, bleibt aber unklar. 2018 starb er, und seine Familie übergab die Knochen einem Museum – angeblich in sehr gutem Zustand.

Gehörten die Knochen zu den bereits bekannten Denisova-Menschen?

Ob es sich beim Knochenfund wirklich um eine neue Menschenart handelt, darüber streiten sich die Forschenden jedoch. Bis vor rund 200’000 Jahren herrschte eine relativ grosse Vielfalt, der auf der Erde lebenden Mitglieder der Hominiden-Spezies – unseren frühen Vorfahren. Die Neandertaler sind die bekanntesten und – so nahm man bislang an – nächsten Verwandten des modernen Menschen. In den vergangenen Jahren kamen immer mehr Knochenfunde der sogenannten Denisova-Menschen hinzu, die zur selben Zeit wie die Neandertaler lebten. Allerdings waren die Belege so spärlich, dass ihr genaues Aussehen nicht ausgemacht werden konnte.