Thun BE: Fangteams «jagen» Steinböcke – und setzen sie am Stockhorn aus

Eine junge Steingeiss springt am Stockhorn davon.

Am Stockhorn im Berner Oberland läuft seit einigen Tagen die Aussetzungsphase eines Steinbockprojektes.

Wer in Zukunft am Stockhorn unterwegs ist, sollte sich nicht wundern, wenn er oder sie Steinböcke sieht. Im Rahmen eines Projekts wurden vor einigen Tagen nämlich Steinböcke dort angesiedelt. Dies teilte der Kanton Bern am Montag mit. Nach umfangreichen Abklärungen sind nun ein junger Bock und zwei Geissen (drei- und siebenjährig) ausgesetzt worden.