Zehn Tage nach Sturz: Fanny Smith holt Bronze an Skicross-WM und weint im Zielraum

Was für ein Auftakt in den Sport-Sonntag: Fanny Smith fuhr an der Skicross-WM im georgischen Bakuriani auf den dritten Platz. Siegerin wird die in dieser Saison dominante Schwedin Sandra Näslund, während sich Smith mit der Österreicherin Katrin Ofner einen packenden Fight lieferte – mit dem besseren Ende für Ofner im Photo-Finish.