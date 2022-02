Olympia-Skicross – Bronze-Drama um Fanny Smith! Schweizerin wird nachträglich disqualifiziert

Fanny Smith schaffte es trotz Knieproblemen in den Olympiafinal. Am Ende wurde es der dritte Platz, die Bronzemedaille! Doch die Jury entschied anders. Smith wurde disqualifiziert.

Darum gehts Fanny Smith holte im Skicross eigentlich Bronze.

Die Jury disqualifizierte Smith im Anschluss aber.

Sie soll unfair gefahren sein. Ob die Schweiz dagegen Protest einlegt, ist noch unklar.

Vor gut einem Monat stürzte Fanny Smith schwer. Die Folge: Eine starke Knieprellung. Ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen war fraglich. Die Ärzte sagten, dass sie rund sechs Wochen pausieren soll, doch Smith kämpfte sich nach Peking. Vor vier Jahren gewann sie in Südkorea die Bronzemedaille. Das wollte die 29-Jährige an diesen Spielen noch steigern.

Die Konkurrenz war zwar gross, doch Smith schaffte es wieder, trotz all den Umständen, in den Olympiafinal. Mit einem Foto-Finish im Halbfinal, also ganz grossem Drama. Doch Smith konnte am Ende lachen. Im Final ging es gegen die ganz grossen Namen. Alleine Marielle Thompson und Sandra Näslund und Fanny Smith hatten vor Olympia gemeinsam mehr als 75 Weltcupsiege gewonnen und schon mehrfach auch den Gesamtweltcup gesichert. Dazu kam die Deutsche Daniela Meyer.

Um 15.25 Uhr wurde der Final ausgetragen. Am Ende sicherte sich Fanny Smith die Bronzemedaille. Wie schon vor vier Jahren. Mit dieser Vorgeschichte eine unfassbare Leistung. Der Sieg ging an Sandra Näslund vor Marielle Thompson. Smith hielt lange mit Näslund mit, versuchte gar die Attacke auf Näslund. Beinahe wäre sie dafür bestraft worden, doch am Ende setzte sie sich gegen Daniela Meyer durch.

«Skandal»

Dann aber das Drama! Das Rennen wurde von der Jury nochmals gewertet. Die Fahrerinnen, auch die deutsche Daniela Meyer waren sich allerdings sicher, dass das Rennen regelkonform durchgeführt wurde. Doch Smith wurde nachträglich disqualifiziert! Sie soll sich mit unfairen Mitteln gegen Daniela Meyer durchgesetzt haben. Sogar Daniela Meyer, die so Bronze gewonnen hätte, verstand die Welt nicht mehr.

Ob die Schweiz nun Protest einlegt, ist noch unklar. Allerdings kann man davon ausgehen. SRF-Kommentator Dani Kern sprach im Anschluss von seinem «Skandal. Wir verstehen aktuell die Welt nicht mehr». Ob der Jury-Entscheid nochmals geändert wird, ist aktuell noch unklar. Auch die Deutsche Daniela Meyer hatte Tränen in den Augen.

