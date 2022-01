Kehrtwende – Fans am Australian Open dürfen nun doch «Wo ist Peng Shuai?»-Shirts tragen

International bestehen weiterhin grosse Zweifel am Wohlergehen Pengs.

Nun doch zugelassen: «Where is Peng Shuai?»-Shirts auf den Tribünen des Australian Open.

Die Australian Open erlauben den Fans das Tragen von T-Shirts mit der Aufschrift «Where is Peng Shuai»?

Zuschauer bei den Australian Open dürfen nun doch T-Shirts mit der China-kritischen Botschaft «Wo ist Peng Shuai?» tragen. Menschen mit den Kleidungsstücken, die als Kritik am Umgang Chinas mit der Tennisspielerin Peng Shuai verstanden werden können, dürften ins Stadion, solange sie «friedlich» seien, sagte Turnier-Chef Craig Tiley am Dienstag. Die Veranstalter waren unter Druck geraten, nachdem sie auf Turnierregularien beharrt hatten, die Kleidungsstücke, Banner oder Schilder mit «werbendem oder politischem» Inhalt verbieten.

Die Kehrtwende folgte nach einem im Internet aufgetauchten Video, auf dem zu sehen war, wie Sicherheitspersonal am Austragungsort Melbourne Zuschauer davon abhielten, T-Shirts mit der Aufschrift «Wo ist Peng Shuai?» zu tragen. Das Video zeigt auch, wie Sicherheitsleute offenbar ein Banner entfernen.

Vorwürfe wurden zurückgenommen

Der Beitrag wurde rasch von den chinesischen Behörden zensiert, Peng selbst wurde fast drei Wochen lang nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Sportverbände, die Vereinten Nationen und westliche Regierungen zeigten sich daraufhin alarmiert über das Schicksal des Tennisstars. Ende Dezember äusserte sich Peng öffentlich zu der Affäre – und nahm dabei die Vorwürfe gegen Zhang zurück. International bestehen dennoch weiterhin grosse Zweifel am Wohlergehen Pengs. Der Frauen-Tennisverband WTA hat aus Sorge um Peng seine Turniere in China ausgesetzt.