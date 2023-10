Fedez wegen Geschwüren im Spital: Fans sind besorgt

Die ganze Familie ist zusammengekommen, um dem Mailänder zur Seite zu stehen. Fedez’ Eltern meinen gegenüber italienischen Medien, dass es ihm ein bisschen besser gehe. «Wir müssen stark sein für ihn», so Vater Franco Lucia. Sogar die Schwestern der Modeinfluencerin seien vor Ort. Valentina Ferragni (30) meldete sich auf Instagram zu Wort: «Ich habe mich entschieden, nicht nach Paris an die Fashion Week zu gehen, sondern hier in Mailand mit meiner Familie zu bleiben.» Gemeinsam mit der dritten Ferragni-Schwester Francesca (34) kümmert sie sich um Leone (5) und Vittoria (2), die Kinder von Chiara und Fedez, sowie deren Hund Paloma.

Wie lange muss Fedez im Spital bleiben?

So kann sich Chiara komplett auf Fedez konzentrieren. Im Krankenhaus werde er «konstant überwacht». Er reagiere gut auf die Behandlungen, geben die Angehörigen bekannt, müsse aber sehr wahrscheinlich bis Ende nächste Woche im Spital bleiben. Auf den Instagram-Accounts des Paares sucht man vergebens nach einem Lebenszeichen. Die Fans zeigen sich betroffen. «Es sind sicher schwierige Tage für euch. Bleibt stark. Ich schicke dir eine dicke Umarmung», schreibt ein User unter dem letzten Foto von Chiara. Ebenso finden sich zahlreiche «Gute Besserung»-Wünsche an Fedez. «Lass uns wissen, wie es ihm geht», fordern andere besorgt.

Das letzte Update gab Fedez kurz nach seinem Spitaleintritt am Samstag. «Aufgrund von zwei Geschwüren, die bei mir innere Blutungen verursacht haben, befinde ich mich im Krankenhaus. Dank zweier Bluttransfusionen geht es mir jetzt viel besser. Ich danke dem medizinischen Personal, das mir buchstäblich das Leben gerettet hat», so die Message des zweifachen Vaters. Chiara schrieb am Mittwoch eine kurze Nachricht auf X (ehemals Twitter). «Ich lese eure Nachrichten und bin euch dankbar», so die Unternehmerin.