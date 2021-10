Krawalle nach Match in Luzern : Fans des FC St. Gallen zünden Pyros am Bahnhof – Polizei setzt Gummischrot ein

Am Sonntagnachmittag fand in Luzern das Match zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen statt. Fans des FC St. Gallen zündeten vor und nach dem Spiel am Bahnhof Böller und Petarden. Zudem beschädigten sie Busse der Verkehrsbetriebe Luzern. 20 Minuten / News-Scout

Darum gehts Am Sonntagnachmittag fand in der Swissporarena in Luzern das Fussballspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen statt.

Der FC St. Gallen verlor die Partie gegen Luzern mit 0 zu 2.

Als die Anhänger des FC St. Gallen mit dem Zug abreisten, attackierten sie die Polizei mit Böllern und Petarden.

Feuer und laute Explosionen am Bahnhof Luzern: Bei der Abfahrt der Fans des FC St. Gallen kam es zu Scharmützeln mit der Polizei. Wie Videos von News-Scouts zeigen, zündeten die Gästefans mehrere Böller und Petarden in der Bahnhofhalle. D. C. wartete einige Gleise weiter weg auf seinen Zug, als es plötzlich knallte. «Als wir am Bahnhof ankamen, sahen wir schon, wie es unter dem Zug mit den St- Gallen Fans brennt. Sie haben aus dem Zug Sachen gegen die Polizei geworfen», so der News Scout.

D. C. aus dem Kanton Luzern begann zu zittern und hatte Herzrasen. «Es gab mindestens vier sehr laute Explosionen», sagt er. Er habe zwar keine Angst gehabt, dass die Petarden in seine Nähe fallen könnten, «aber in der Halle war es wirklich ohrenbetäubend», sagt er. Auf seinem Video ist zu hören, wie Kinder weinen. Zusammen mit anderen rannte D. C. schliesslich aus dem Bahnhof.

Die Szenen fanden nach dem Spiel statt, wie die Kantonspolizei Luzern in einer Medienmitteilung schreibt. In und um die Luzerner Swissporarena sowie während und unmittelbar nach dem Spiel sei es mehrheitlich ruhig geblieben, so die Behörde. Der FC St. Gallen verlor am Sonntagnachmittag gegen den FC Luzern 0 zu 2.

Schon bei der Fahrt zum Bahnhof kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an den vbl Bussen. Dort zündeten die St. Galler Böller und Petarden, welche sie teilweise gegen die Einsatzkräfte warfen. Diese setzten Gummischrot ein. Nach kurzer Zeit beruhigte sich die Situation – die Anhänger des FC St. Gallen bestiegen den Extrazug und reisten schliesslich ab.

Verletzt wurde laut Kantonspolizei Luzern bei den Krawallen niemand.

