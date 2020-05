Fans enthüllen Homer Simpsons wahres Alter

«The Simpsons»

Die längste Serie ever

Die «The Simpsons» gibts seit 1989 und sie ist noch nicht zu Ende: Die 32. Staffel ist gerade in Vorbereitung. Bereits am 29. April 2018 hat sie einen Meilenstein in der Fernsehgeschichte erreicht. Sie ist die offiziell längste TV-Serie in der US-TV-Geschichte.