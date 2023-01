Makabere Aktion : Fans «erhängen» Vinicius-Puppe – Real-Star reagiert mit Tor im Derby

Vor dem Madrid-Derby kam es zu einer umstrittenen Fan-Aktion. Vinicius Junior, der betroffene Real-Spieler, reagierte mit einem Tor.

Diese Szene sorgt vor dem Madrider Stadtderby für Empörung. Twitter

Darum gehts Real Madrid gewann am Donnerstag in der Copa Del Rey gegen Atlético.

Vor dem Spiel ging es aber nicht um Fussball.

Eine Fan-Aktion ging komplett schief.

Eine geschmacklose Aktion mutmasslicher Fussballfans hat in Spanien vor dem Pokal-Viertelfinal-Duell zwischen den Stadtrivalen Real Madrid und Atlético Madrid grosse Empörung ausgelöst. An einer Brücke der spanischen Hauptstadt hängten Unbekannte in der Nacht vor dem Derby am Donnerstag in der Copa Del Rey eine lebensgrosse Puppe auf, die den brasilianischen Real-Stürmer Vinicius Jr. darstellen sollte. Darüber wurde ein grosses Plakat angebracht mit der Aufschrift: «Madrid hasst Real.»

Die Aktion stiess auf heftige Kritik von zahlreichen Seiten. Atlético Madrid bezeichnete sie in einem Communiqué als «ekelhaft und inakzeptabel» und schrieb: «Das sind Zwischenfälle, die die Gesellschaft beschämen.» Die Ministerin für Kultur, Tourismus und Sport der Region Madrid, Marta Rivera, erklärte: «Wer immer das getan hat, vertritt weder die Werte eines Vereins noch hat er ein Interesse am Sport, am Fussball oder an sonst etwas.» Real sprach von einem «bedauerlichen und verabscheuungswürdigen Akt des Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit und des Hasses gegen unseren Spieler Vinicius» und bedankte sich «für die Unterstützung und die Sympathiebekundungen», die man erhalten habe.

Real gewinnt das Derby

Die Spielergewerkschaft AFE, Menschenrechtsorganisationen und andere Stellen kündigten rechtliche Schritte an. Profi-Liga-Boss Javier Tebas schrieb auf Twitter: «Eine Botschaft an diejenigen, die nachts Zuflucht suchen, um Hassverbrechen zu begehen: Wir werden euch aufspüren, wir werden Verurteilungen erwirken, damit ihr im Gefängnis landet, wo ihr hingehört. GENUG JETZT!!!»

Im Spiel gab es auch viel Drama. Mit einem Tor in der ersten Halbzeit der Verlängerung führte Karim Benzema die Königlichen am Donnerstagabend zum späten 3:1 (1:1, 0:0) im brisanten Stadtderby gegen Atlético Madrid. Der Franzose traf im Heimspiel in der 104. Minute und drehte damit das Viertelfinale. Atlético war früh durch Alvaro Morata (19.) in Führung gegangen, ehe Rodrygo (79.) Real in die Verlängerung rettete. Stefan Savic sah bei Atlético kurz vor dem zweiten Gegentreffer die Gelb-Rote Karte (99.). Für den Schlusspunkt sorgte am Ende ausgerechnet Vinicius Junior mit einem schönen Solo (120.+1).

