Schweizer ESC-Kandidat: Fans feiern Remo Forrer am Flughafen Zürich

Jubel in Schweden, Enttäuschung in der Schweiz: Die schwedische Sängerin Loreen hat in Liverpool den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Ihr Song «Tattoo» wurde in der Nacht zum Sonntag von Jurys und Publikum zur besten der 26 Darbietungen gekürt. Für Loreen ist es bereits der zweite Sieg bei dem weltweit beachteten Musikwettbewerb, auch 2012 landete sie auf dem ersten Platz.