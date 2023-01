Julián Álvarez soll Freundin Emilia Ferrero verlassen

Julián Álvarez reüssierte bei der WM in Katar. SRF

Darum gehts Argentiniens WM-Held Julián Álvarez ist seit vier Jahren mit Emilia Ferrero zusammen.

Nun fordern ihn Fans zur Trennung auf.

Grund dafür ist ein Video.

Julián Álvarez erlebt in seinem Heimatland Argentinien einen steilen Aufstieg zum gefeierten Volkshelden. Als Sturm-Partner von Superstar Lionel Messi war der Manchester-City-Star bei der Winter-WM in Katar massgeblich am Triumph der Albiceleste beteiligt. Er schoss vier Tore, bereitete ein weiteres vor. Kurz: Der 22-Jährige spielte sich in die Herzen der Fans.

Nun haben genau diese aber eine Petition gestartet. So fordern sie ihn auf der Plattform Change.org zur Trennung von seiner Freundin auf. Grund dafür ist ein Video. In diesem sieht man, wie Álvarez mit Fans interagiert, Unterschriften- und Foto-Wünsche erfüllt.

Seit vier Jahren zusammen

Dann schreitet aber Freundin Emilia Ferrero ein, die Álvarez auffordert, nur ein einziges Gruppenfoto mit den Fans zu machen. Sie sagt: «Bitte nur ein Foto, weil wir gehen müssen.» Die Petition, in der es heisst, dass Ferrero «das öffentliche Image von Julián Álvarez ruiniert», findet grossen Anklang und hat bereits Tausende Unterschriften.

Grosse Erfolgschancen hat die Petition aber nicht. Sie wurde vor Silvester gestartet und das Paar ist noch zusammen, feierte den Jahreswechsel miteinander. Überhaupt ist Álvarez schon seit vier Jahren mit der 22-Jährigen zusammen.

Sieben Tore in der Premier League

Richtig aufmerksam gemacht hat sich «Araña» – die Spinne, wie Álvarez’ Spitzname seit seiner Kindheit lautet – in der Saison 2020/21, als er für River Plate 24 Tore in 46 Spielen erzielte. Eine Spielzeit später war die Quote mit 18 Treffern in 26 Partien sogar noch besser. Kein Wunder also, wurden die europäischen Grossclubs auf den Gaucho aufmerksam. Den Zuschlag bekam Manchester City, das im vergangenen Januar 21 Millionen Franken für den 22-Jährigen überwies, ihn aber bis zum Sommer noch an River Plate auslieh.

Für die Citizens bestritt Álvarez in dieser Saison bisher 21 Spiele, in der Liga, im Cup und in der Champions League. Dabei schoss der Mittelstürmer sieben Tore und bereitete zwei vor.

