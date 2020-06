Die FCB-Fans haben genug

Fans fordern den Rücktritt von FCB-Boss Bernhard Burgener

Jetzt ist das Fass aber übergelaufen: Die treusten FCB-Fans aus der Muttenzerkurve fordern den Rücktritt von Präsident Bernhard Burgener und seiner gesamten Führungscrew.

Bernhard Burgener und CEO Roland Heri stehen in der Kritik.

«Wir erachten sie (die Führung rund um Präsident Bernhard Burgener, Anmerk. d. Red.) nicht fähig, durch die Krise zu führen beziehungsweise die kommenden Herausforderungen zu meistern», heisst es in einem langen Schreiben der Website muttenzerkurve.ch . Und weiter: «Zum Wohle des Clubs fordern wir deshalb die komplette Führung dazu auf, aus allen Verantwortungspositionen zurückzutreten.» Über dem Schreiben in dem die Fans ihren Sorgen Ausdruck verleihen steht unmissverständlich: «Zit zum goo!»

Man habe der Führung rund um Bernhard Burgener in den letzten drei Jahren lange den Rücken gestärkt und sich zur zunehmenden Kritik kaum öffentlich geäussert, aber der angerichtete Schaden sei schon jetzt enorm und liesse sich für die Zukunft nicht abschätzen. Dabei machen die Anhänger die Krise nicht allein am finanziellen Engpass fest. Der Führung sei nie gelungen, durch ihr Handeln sowie ihrer Kommunikation Vertrauen zu gewinnen. «Ganz im Gegenteil: Trotz gewissen Lichtblicken ist das Vertrauen Stück für Stück – und mit jedem Tiefschlag umso mehr – verloren gegangen und der Club auseinandergebrochen.» Meistens – und das ist wohl einer der Hauptgründe für die Zweifel der Fans – hätte es an Einsicht der begangenen Fehler gemangelt.