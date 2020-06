PizzaGate-Verschwörungstheorie auf Tiktok

Fans glauben, dass Justin Bieber Opfer von Kinderhändlern wurde

Nach knapp vier Jahren geht #pizzagate erneut viral und verbreitet sich speziell auf Tiktok sehr schnell. Auch Justin Bieber wurde Opfer der Verschwörungstheorie.

Vor Knapp vier Jahren überflutete die PizzaGate-Verschwörungstheorie (siehe Info-Box weiter unten) das Internet und wurde rasch als fake entlarvt. Social-Media-Portale wie Facebook, Twitter und Youtube löschten Posts mit dem Hashtag #pizzagate und halfen so mit, das Phänomen abflachen zu lassen.

Ganz in Vergessenheit geraten war die Verschwörungstheorie nie, wie «The New York Times» berichtet (kostenpflichtiger Artikel). Demnach wurde alleine auf Facebook und Instagram bis Anfang Jahr nach wie vor rund 20’000-mal pro Woche zum PizzaGate gepostet. Nun geht es erneut viral und verbreitet sich dank Tiktok rasend schnell – Posts mit dem entsprechenden Hashtag hatten am Sonntagmittag zusammen schon fast 90 Millionen Views angehäuft.