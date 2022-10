Indonesien: «Fans haben mich zertrampelt, ich weiss nicht, wo meine Freundin ist»

34 Menschen sterben auf dem Spielfeld, alle weiteren in Spitälern: Helfer tragen einen Knaben vom Platz. (1. Oktober 2022)

Bei Ausschreitungen nach einem Fussballspiel in Indonesien sind 174 Menschen ums Leben gekommen.

Zu den Ausschreitungen war es nach dem Erstliga-Spiel zwischen Arema FC und Persebaya FC gekommen. Im Anschluss an die 2:3-Niederlage von Arema hatten in Malang Tausende Zuschauer den Platz gestürmt . Auf Fotos, die auf der Seite von tvOne veröffentlicht wurden, ist unter anderem ein völlig zerstörtes Auto im Stadion zu sehen. Weitere Bilder zeigen den Platzsturm sowie Rauchschwaden auf dem Platz und den Tribünen. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Situation unter Kontrolle zu kriegen.

Atemnot wegen Tränengas

Der 22-jährige Riyan Dwi Cahyono besuchte das Spiel zusammen mit seiner Freundin. Während der Ausschreitungen erlitt er an der rechten Hand einen Bruch. Gegenüber der indonesischen Zeitung «Kompas» schilderte er die Situation vor Ort: «Fans haben mich zertrampelt. Ich bin daraufhin gestürzt und habe mir so die rechte Hand gebrochen.» Die Tränengasschüsse hätten bei ihm eine Atemnot ausgelöst. Dank Hilfskräften konnte er schnell an einen sicheren Ort gebracht werden. Wo seine Freundin aktuell ist, wisse er allerdings nicht. Er habe sie nicht mehr gesehen, nachdem sie gestürzt und zertrampelt wurde.