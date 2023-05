Granit Xhaka spricht über seinen Abgang von Arsenal London

Xhaka stemmte 2017 zusammen mit Mesut Özil (links) und Shkodran Mustafi die FA-Cup-Trophäe in die Höhe.

Das Spiel am Sonntag gegen die Wolves könnte sein letztes im Trikot von Arsenal sein.

Xhaka will sich vor dem letzten Premier-League-Spiel zu seiner Zukunft äussern.

Der Nati-Captain wird mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

Die Zeichen zwischen Granit Xhaka und Arsenal London stehen auf Abschied. Ein Wechsel zurück in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen soll gemäss übereinstimmenden Medienberichten bevorstehen. Gunners-Coach Mikel Arteta schwieg bisher zur Zukunft seiner Nummer 34, beteuerte aber, dass er ihn gerne behalten würde. Nun deutete der Nati-Captain selbst seinen Abgang an.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Nottingham Forest, die die Arsenal-Titelträume endgültig platzen liess, sprach Xhaka über die Wechselgerüchte: «Spätestens nächste Woche wisst ihr Bescheid.» Die Entscheidung solle bereits vor dem abschliessenden Meisterschaftsspiel gegen die Wolves bekannt gegeben werden. «Die Fans haben das verdient und ich auch», so der 30-Jährige.

Für Arsenal geht es am letzten Spieltag um nichts mehr. Den zweiten Platz hat man auf sicher und die Meisterschaft musste man Rivale Man City überlassen. Trotzdem will Xhaka das letzte Spiel nochmals auskosten. «Wir haben jetzt noch eine Woche Premier League vor uns und die sollten wir alle geniessen.»

Auf und Ab in seiner Zeit in London

Sollte Xhaka tatsächlich zurück in die Bundesliga wechseln, würde er wahrscheinlich vor dem Spiel gegen die Wolves verabschiedet von den Fans. Doch die Anhänger der Nordlondoner waren dem Baselbieter nicht immer gut gesinnt. Vor drei Jahren stand Xhaka auf der Abschussliste. Nach schwachen Leistungen wurde er bei einer Auswechslung von den eigenen Fans ausgebuht. Darauf legte sich der Mittelfeldmotor mit dem Publikum an und schmiss sein Trikot im Kabinengang auf den Boden.

Doch Trainer Arteta hielt schlussendlich an ihm fest und der 113-fache Nationalspieler zahlte das Vertrauen mit guten Leistungen zurück. In dieser Saison stand er bei fast allen Spielen in der Startelf, erzielte fünf Tore und legte sieben weitere auf. Insgesamt absolvierte Xhaka bisher 296 Spiele für die Gunners, gewann unter anderem zweimal den FA-Cup.