Bestmarke: Fans kommen in Strömen – neuer Zuschauerrekord in der Super League

Die Supporter kamen in dieser Saison in Scharen in die Stadien der Super League.

Noch immer ist der aktuelle Meister Tabellenletzter: Zwar gewann der FC Zürich am Sonntag 4:1 gegen Servette und ging mit einem guten Gefühl in die WM-Pause, aber der FCZ hat noch immer die Rote Laterne inne. Das bedeutet aber keineswegs, dass die Zürcher keine Unterstützung der Fans mehr erhalten. Nicht nur beim FCZ, sondern auch bei den anderen neun Super-League-Clubs kommen die Zuschauenden in dieser Saison in Scharen.

Wie Philippe Guggisberg, Medienverantwortlicher bei der Swiss Football League , in einem Tweet schreibt, verzeichnet die höchste Schweizer Liga einen neuen Zuschauerrekord. So wanderten in den bisher 80 absolvierten Spielen 1’048’701 Supporter in die Stadien. Das entspricht einem Schnitt von 13’109 Fans pro Partie. Zuvor lag der Bestwert bei 1’004’768 Fans insgesamt, bei 12’560 pro Spiel.

Im europäischen Vergleich steht die Schweizer Liga gar nicht so schlecht da. In Deutschland, das fast zehn Mal mehr Einwohnerinnen und Einwohner hat als die Schweiz, kommen laut Transfermarkt.ch im Schnitt über 42’000 Fans an ein Bundesliga-Spiel. In der Premier League, der aktuell wohl besten Liga der Welt, sind es fast 40’000. In der spanischen La Liga liegt der Schnitt bei knapp 30’000. In der Serie A in Italien strömen fast 29’000 in die Stadien. In der französischen Ligue 1 sind es noch knapp 24’000 Fans.