WM-Final 2022: «Mein Bruder hat sich Geld geliehen, um das Spiel in Katar live zu sehen»

Die WM 2022 in Katar geht am Sonntag zu Ende. Im Finale treffen Argentinien und Frankreich aufeinander. Das Finale wird um 18 Uhr Ortszeit angepfiffen. Der Spielbeginn in der Schweiz ist aufgrund der Zeitverschiebung um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. 20 Minuten fiebert mit den Fussballfans mit und berichtet live von den verschiedenen Public Viewings in der Schweiz.