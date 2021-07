«Er bestraft sich selbst» - Fans machen sich über Neymars neuen «Wischmopp»-Look lustig

Noch im Final der Copa América, den Brasilien gegen Argentinien verlor, sah Neymars Haarpracht so aus.

Im Copa-América-Final gegen Argentinien lief Neymar in der Seleção noch im flotten Kurzhaar-Schnitt auf, die Brasilianer verloren 0:1 gegen den Erz-Rivalen. Ein paar Tage später kursiert ein Bild im Netz, das den 29-Jährigen mit blonden Zöpfen zeigt. Dank Extensions sind solche Dreadlocks möglich. Vier Stunden benötigte die Coiffeurin Nanda Burguesinha. «Ich habe ihn gefragt, was er möchte und da hatten wir die Idee dieses neuen Looks, der seine Authentizität bewahrt», schrieb sie auf Instagram.