Abgesagtes Konzert: Fans müssen für Rückerstattung von Rolling-Stones-Tickets 5 Franken zahlen

Mit ihrer Tour feiert die Kultband ihr 60-jähriges Bestehen. Mick Jagger, Keith Richards (78) und Ronnie Wood (74) haben ihre «Sixty»-Tournee durch Europa am 1. Juni mit einem Konzert in Madrid eröffnet.

Wegen einer Corona-Infektion von Mick Jagger konnte der Schweiz-Auftritt am letzten Freitag nicht stattfinden. Die Tickets können bis am 17. Juli an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet werden. Doch dafür werden fünf Franken pro Ticket verrechnet. Eine Frau aus dem Kanton Thurgau findet das eine Frechheit. Wie sie erzählt, schenkte sie ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter zwei Karten. «Da das Konzert nicht stattfindet, wollte ich mir die Tickets zurückerstatten lassen. Per Mail kam die Info, dass man fünf Franken bezahlen muss.» Für sie unverständlich: «Auch wenn es kein grosser Betrag ist, verstehe ich nicht, wieso ich fünf Franken bezahlen soll.» Zudem ärgert sie sich, dass kein Ersatzdatum gefunden wurde. «Das ist eine Kultband, da hätte man sich etwas mehr bemühen müssen. Es ist so schade, dass es nicht klappt.»