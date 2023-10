Luca und Christina Hänni haben neue Looks

1 / 8 «Ich bin wieder ein Teenager»: Luca Hänni schreibt auf Instagram, dass er sich selbst ohne Bart seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Instagram/lucahaenni1 Viele seiner Fans fühlen sich an den Luca vor über zehn Jahren erinnert und wünschen sich den Bart zurück. Instagram/lucahaenni1 Auch Christina Hänni hat sich einen neuen Look gegönnt. Sie trägt jetzt Pony und Stufenschnitt. Instagram/christina.haenni

Darum gehts Luca und Christina Hänni haben beide etwas Haar gelassen, wie sie auf Instagram zeigen.

Bei dem Sänger ist der Bart ab, die Profitänzerin hat sich einen neuen Haarschnitt verpassen lassen.

Die neuen Looks kommen nicht bei allen gut an.

Luca (28) und Christina (33) Hänni hatten wohl nach wochenlangem Sonnenbaden, Strand und Meer in den Flitterwochen wieder einmal Lust auf einen frischen Look. So teilte der Sänger etwa Bilder von sich aus der Umkleidekabine im Gym und sofort fällt auf: Lucas Bart ist dem Rasierapparat zum Opfer gefallen. Er selbst schreibt dazu: «Krass, ich habe mich selber einige Jahre nicht mehr so gesehen.»

Auch seine Fans fühlen sich durch das Bild an den Luca Hänni erinnert, der im Jahr 2012 als DSDS-Sieger hervorging. Einige glauben sogar, er habe ein altes Foto gepostet. Während manche den haarlosen Look des Sängers feiern, können sich andere offenbar nicht gut damit abfinden. «Ich dachte schon an eine verlorene Wette. Bitte wieder mit Bart», schreibt eine Userin auf Instagram. Deutlich härtere Worte kommen von einer anderen Followerin: «Du siehst aus wie ein kleiner Milchbubi, Bart war viel schöner». Und andere geben sich ganz einfach diplomatisch: «Egal, ob 28 oder 18, ob mit oder ohne Bart – Luca bleibt Luca», heisst es in einem Kommentar.

Was es mit dem glattrasierten Gesicht auf sich hat, hat Luca noch nicht verraten und lässt die Community erst einmal weiter rätseln. Dass er sich optisch damit einer Verjüngungskur unterzogen hat, ist ihm offenbar selber bewusst. Selbstironisch schreibt er in seiner Instastory: «Teenager again».

Was hältst du von den Looks der Hännis? Sieht frisch und gut aus. Mal was Neues schadet keinem. Ganz okay. Gefällt mir nicht.

Christina Hänni trägt jetzt Pony

Nicht nur Luca, sondern auch Christina unterzog sich einem Umstyling. Sie teilte ein Video von sich beim Coiffeur. Dabei fallen nach und nach die Haare. Am Ende präsentiert sich die Profitänzerin mit Stirnfransen und einem lockigen Stufenschnitt – einem sogenannten «Butterfly Haircut».

Die meisten ihrer Followerinnen und Follower feiern ihren neuen Look. «Steht dir so, so gut», «sieht mega aus», schreiben gleich mehrere zu ihrem Beitrag. Eine Userin findet dagegen, die Frisur würde Christina «älter machen».

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Fest steht aber, dass die Hännis nach wie vor strahlen, was bei der diesen Sommer gefeierten Traumhochzeit in Italien und den anschliessenden Luxus-Flitterwochen in Kapstadt und den Seychellen nicht verwunderlich ist.