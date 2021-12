Auch Hockey-Lager gespalten – Fans sind sich uneins – «einzig richtiger Weg» oder «2G macht null Sinn!»

Der Entscheid der Eishockey-Liga, die Spiele in der National League und der Swiss League nur noch unter 2G zu veranstalten, spaltet auch die Hockey-Fans. A uf den s ozialen Medien finden es die einen gut, dass endlich « Bewegung in die Sache kommt » oder schreiben: « So muss es sein, tut mir zwar leid für die anderen, aber das ist zur Zeit einfach der richtige Weg. » Andere finden, « 2G macht null Sinn! » Und noch ein Fan schreibt: « Ab sofort ist Eishockey für mich kein Thema mehr. Nie mehr, weder TV noch im Stadion. #2Gboykott. » Einer befürchtet: « Oh Mann, da werden sie aber wohl sehr leere Stadien haben. »