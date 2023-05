Russe Daniil Medwedew nach Aus bei French Open sauer auf Fans

Daniil Medwedew kann seinem völlig überraschenden Erstrundenaus gegen den brasilianischen Qualifikanten Thiago Seyboth Wild bei den French Open auch etwas Positives abgewinnen. «Ich bin jedes Mal froh, wenn die Sandplatzsaison vorbei ist. Also auch heute», sagte Medwedew nach seiner Fünfsatz-Niederlage in Paris.

«Ich hatte seit dem dritten Spiel des Matches den Mund voller Sand», meinte der 27-Jährige, der sich mit dem Belag trotz seines kürzlichen Turniersieges beim Masters in Rom überhaupt nicht anfreunden kann. «Ich weiss nicht, ob die Leute gerne Sand essen und Sand in ihren Taschen, in ihren Schuhen und an ihren weissen Socken haben. Ich mag das jedenfalls nicht.»